La Roma pensa a Sirigu in caso di addio di Pau Lopez

Le ultime prestazioni di Pau Lopez hanno gettato un’ombra sul futuro tra i pali della Roma. Ecco perché – secondo “La Stampa” – il club di Trigoria starebbe pensando al portiere del Torino Salvatore Sirigu. L’azzurro originario di Nuoro è in uscita dal Torino e su di lui ci sarebbe anche la Lazio oltre ai giallorossi. Prima però la Roma deve decidere il destino del suo portiere spagnolo: Baldini cercherà estimatori in Premier League per non svalutare troppo l’investimento fatto un anno fa. Contro il Torino l’ultimo errore dell’ex Betis sul gol di Singo. I tifosi hanno chiesto a gran voce l’utilizzo di Antonio Mirante nella delicata sfida contro il Siviglia in Europa League, ma è difficile che Fonseca tolga la fiducia a Pau. L’alternativa resta Gollini dell’Atalanta in un possibile scambio con Florenzi.