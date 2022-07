La Roma pensa a Muriel: chieste informazioni nell’incontro con l’Atalanta

L'asse Roma-Bergamo può diventare decisamente caldo. Nei giorni scorsi l'incontro con l'Atalanta in cui i giallorossi avrebbero chiesto informazioni per Pasalic (e si è parlato anche di Miranchuk), ma non solo. Secondo 'alfredopedulla.com', infatti, Tiago Pinto ha fatto un sondaggio anche per Luis Muriel. Il colombiano, redice da una stagione non particolarmente brillante, piace e inoltre c'è il fattore scadenza 2023 che può giocare a favore della Roma. E nel frattempo l'Atalanta, con Zapata e Muriel in rosa, ha comunque continuato a tenere in stand-by Pinamonti, ma può tornare a scaldarsi in caso di una cessione in attacco.