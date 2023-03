La Roma pensa a Dominguez e Orsolini: il Bologna dà l’ultimatum agli agenti

Nel Bologna che sta diventando protagonista di un'ottima stagione, sono due i principali gioiellini che hanno pure scatenato l'interesse di diverse big italiane. Nico Dominguez e Riccardo Orsolini, entrambi però in scadenza 2024 e che piacciono alla Roma. Come riporta 'Il Resto del Carlino', le trattative per i rinnovi sono in fase di stallo soprattutto a causa della clausola: il Bologna, che ha offerto a entrambi circa 1,5 milioni a stagione - la vorrebbe a 20-25 milioni di euro ma entrambi hanno chiesto di abbassarla a 10. I rossoblù chiaramente non gradiscono questa cifra, anche perché club come Roma, Inter, Milan e Lazio avrebbero mostrato interesse proprio per Dominguez e Orsolini. Il Bologna ha dato due settimane di tempo a entrambi per una risposta sul progetto rossobù. In caso di esito negativo, dovranno essere ceduti questa estate.