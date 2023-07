La Roma pensa a Bonucci: la Juve vuole cederlo, c’è anche la Lazio

La Roma pensa a Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, all'ultimo anno di contratto con i bianconeri e - come ha annunciato lui stesso - all'ultima stagione da calciatore, ormai non è più imprescindibile. Il centrale potrebbe andare via dalla Continassa, anche perché Allegri lo metterà ai margini del progetto per scelta tecnica. Come riporta 'TMW', Roma e Lazio starebbero riflettendo sulla possibilità di offrire una chance ad alti livelli a quello che ad oggi è ancora il capitano della Juve e della Nazionale. I giallorossi, così come la squadra di Sarri, sarebbero interessati ad aggiungere esperienza in rosa.