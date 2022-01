La Roma pensa a Bailly per la difesa. Sul giocatore c’è il Milan

L'ivoriano finora in stagione ha collezionato 487' spalmati su sette presenze

La Roma ha preso due acquisti in attesa di un'occasione per chiuderne un altro. La rosa, però, ancora non soddisfa a pieno Mourinho e Pinto continua a guardarsi intorno per rinforzarla nei vari reparti. Secondo Foot Mercato, il g.m. starebbe seguendo con attenzione la situazione relativa al difensore del Manchester United Eric Bailly. Il centrale, attualmente impegnato in Coppa d'Africa dove la Costa d'Avorio giocherà domani contro l'Egitto, è da tempo nelle mire del Milan che ha urgenza di trovare un sostituto a Tomori e Kjaer. A frenare l'operazione è l'ingaggio del calciatore che finora in stagione ha collezionato 487' spalmati su sette presenze. Inoltre i rossoneri con l'acquisto di Lazetic ha esaurito gli slot disponibili per i giocatori extra-comunitari. La Roma da una posizione defilata starebbe seguendo il tutto pronta a sfruttare un'eventuale opportunità.