La Roma non perde di vista Kean: Raiola lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto

Moise Kean resta in cima alla lista dei desideri della Roma e Mino Raiola lavora concretamente. Il ds Gianluca Petrachi è in cerca di occasioni importanti per rinforzare la rosa, anche in attacco visto l’addio sempre più probabile di Schick e la carta d’identità di Edin Dzeko. Il giocatore dell’Everton è una delle opzioni più concrete per i giallorossi, giovane e di talento, oltre che in cerca di rilancio dopo una stagione complicata. Come riporta ‘calciomercato.com’, l’attaccante classe 2000 è ancora suil taccuino della Roma e il suo agente, Mino Raiola, sta muovendo passi importanti in questo senso. Il procuratore, che in queste ultime sessioni di mercato ha lavorato spesso con il club giallorosso, starebbe trattando un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro.