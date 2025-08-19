La telenovela Sancho continua a non vedere la parola fine. Sembrava una trattativa saltata, ma la pista che porta la Roma all'inglese resta molto calda: è una richiesta precisa di Gasperini che vuole solamente lui. Tanto che il tecnico giallorosso ha già parlato con il giocatore in videochiamata in un confronto molto positivo. Ma, come sottolinea 'Sky Sport', questo non è bastato per strappare il sì di Sancho. Non è questione di soldi, ma soprattutto di scelta. La Roma non a caso non ha perso le speranze e continua ad aspettarlo, anche se chiaramente non lo farà all'infinito. Oltre all'amico Bailey c'è un altro alleato per Massara che è il Manchester United, con cui ha raggiunto un'intesa di massima per un acquisto a titolo definitivo da 19 milioni più 5 di bonus. Un segnale chiaro da parte della stessa Roma, che quindi vuole investire su di lui costruendo intorno a Sancho. Ma la situazione è quella: bisogna attendere il via libera del giocatore.