La Roma non molla il giovane Omeragic: in corsa anche la Juventus

La Roma guarda sempre al futuro, soprattutto per quanto riguarda i giovani talenti. Secondo quanto riporta calciomercato.it i giallorossi sarebbero sempre vigili sulla situazione di Becir Omeragic, giovane centrale svizzero dello Zurigo già avvicinato la scorsa sessione di calciomercato. Sul calciatore ci sarebbe anche la Juventus, oltra a tanti club europei stregati impressionati dal talento classe 2002. Il club elvetico spara alto, valutando Omeragic circa 15-20 milioni di euro, con la possibilità però di arrivare a 1o milioni con un sostanziale sconto. Potrebbe così riproporsi il duello di mercato con la Juve come già accaduto in queste settimane per Reynolds. Il terzino destro del Dallas FC, in un primo momento vicino ai giallorossi, sembra ormai destinato alla Vecchia Signora, che lo tessererebbe in sinergia con il Benevento per accoglierlo poi definitivamente la prossima stagione.