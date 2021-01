La Roma non molla Gomez: la chiave può essere Diawara

Una trattativa complicata che la Roma non ha ancora definitivamente abbandonato. I giallorossi continuano a pensare al Papu Gomez per rinforzare la rosa: l’argentino stuzzica e non poco, con il club capitolino che sta riflettendo in queste ore sulla formula ideale per riaprire i discorsi con l’Atalanta. Decisamente troppi i 10 milioni richiesti dal club bergamasco, ma stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com la chiave della trattativa potrebbe in realtà risiedere in Amadou Diawara.

Il centrocampista è molto apprezzato da Gasperini, che non disdegnerebbe un innesto a centrocampo per completare ulteriormente il reparto. Ecco allora che lo scenario di uno scambio di cartellini può improvvisamente prendere corpo. Per il momento soltanto un’idea, ma la Roma non molla il Papu. Diawara, a differenza di qualche settimana fa, può invece salutare la Capitale.