La Roma non molla Adama Traoré, ma lui dà priorità al Milan: vuole la Champions

L'esterno che si svincola dal Wolverhampton ha messo i rossoneri in cima alle preferenze per la possibilità di giocare in Champions. I giallorossi restano sul giocatore

La Roma a caccia di occasioni in attacco. Tra quelle spuntate negli ultimi giorni c'è anche Adama Traoré, esterno del Wolverhampton che si è appena svincolato. Velocità e forza fisica straripante per lo spagnolo di origini maliane, che piace però anche al Milan. Come riporta 'Sky Sport', i giallorossi sono sul giocatore che però ha dato la priorità ai rossoneri. Il motivo è soprattutto la Champions, che il Milan giocherà nella prossima stagione a differenza della squadra di Mourinho, che comunque non molla. Ora Moncada e Furlani devono solo decidere se chiudere o meno l'operazione: in caso negativo la Roma tornerebbe in corsa.