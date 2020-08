La Roma non libera Dzeko, ma la cessione alla Juventus passa per la volontà del bosniaco

Edin Dzeko, la Roma e la Juventus. Ad ora costituisce il triangolo di mercato senza dubbio più caldo senza dubbio in casa giallorossa e anche in Serie A. I bianconeri continuano a trattare il bosniaco, pur essendosi informati anche sulla situazione legata ai costi di un’eventuale operazione Luis Suarez. In ogni caso Paratici manda avanti entrambi i discorsi per capire poi quale sarà l’acquisto più fattibile. Come riporta ‘Sky Sport’, ad ora la Roma non vuole liberare Edin Dzeko ma molto passerà dalla volontà del calciatore. In ogni caso il capitano giallorosso resta la prima scelta di Andrea Pirlo e della Juventus.