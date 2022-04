La Roma nel cuore, l’età e lo sconto del 30%: perché il futuro passa da Frattesi

Adattabile a qualsiasi modulo di Mourinho e con un ingaggio sostenibile, il giocatore del Sassuolo è al centro degli interessi di Tiago Pinto

C’è stato un tempo, neanche molto lontano, in cui la forza della Roma erano Francesco Totti, Daniele De Rossi e, in parte minore, Alessandro Florenzi: romani e romanisti fino al midollo. Poi le cose sono cambiate. Di quella forza è rimasto solo l’attuale capitano Lorenzo Pellegrini, anche lui, nemmeno a dirlo, nato nella Capitale e da sempre tifoso giallorosso, e un Edoardo Bove in rampa di lancio. Un’ulteriore inversione di tendenza, in questo senso ovviamente, è una voce di mercato che in realtà è una storia così calcisticamente romantica che se diventasse reale diventerebbe un sogno a occhi aperti per chi la Roma ce l’ha nel cuore.

Davide Frattesi, per esempio. Cresciuto nella Lazio, ma passato a giocare nella squadra che amava, il centrocampista del Sassuolo, uno dei migliori prospetti e non solo dell’attuale Serie A, potrebbe tornare a vestire la maglia giallorossa la prossima stagione. Al di là delle questioni di tifo, importantissime, ci sono diverse ragioni per cui il colpo da 30 milioni sarebbe perfetto - anche se sul costo diremo meglio dopo. E una riguarda anche un ingaggio molto sostenibile da meno di due milioni, e buoni rapporti della Roma con il suo agente, Giuseppe Riso.

Roma, Frattesi è perfetto per Mourinho: giovane e adattabile a qualsiasi modulo

Iniziamo dal centrocampo. Jordan Veretout non rinnova, Bryan Cristante probabilmente se ne va, con Henrikh Mkhitaryan ci si deve ancora sedere concretamente a un tavolo per rivedere gli accordi e proseguire insieme: la Roma deve cambiare, ripartire, e anche ringiovanire. Frattesi ha soli 22 anni - a settembre saranno 23 -, sta vivendo la stagione della consacrazione al Sassuolo, ha i tempi di inserimento, capacità di recupero palla e di spezzare il gioco avversario, oltre a una facilità di corsa non indifferente che farebbero decisamente comodo a José Mourinho, specialmente per le caratteristiche dei suoi eventuali compagni di reparto. Essendo in grado di esaltarsi sia nella fase difensiva, sia in quella offensiva, si adatterebbe senza problemi nel 3-5-2 dello Special One. Ma, nel caso in cui l’allenatore portoghese dovesse tornare al suo caro 4-2-3-1 o perseverare sul 3-4-2-1, Frattesi potrebbe essere plasmato come mediano a due di corsa o, con il tempo, essere adattato anche a trequartista di inserimento.

Con Pellegrini e Sergio Oliveira, che invece preferiscono far girare la palla o comunque toccare più palloni possibili nell’arco della partita, si esalterebbe l’intelligenza tattica del centrocampista neroverde con corse instancabili e rientri puntuali per dare stabilità alla fase difensiva della Roma. Oltretutto, in una squadra che ha come massimo finalizzatore (per distacco) Tammy Abraham, Frattesi sarebbe quell’elemento capace, soprattutto in gare bloccate, di creare scompiglio con inserimenti improvvisi, sfruttando i piedi buoni e gli assist dei compagni di reparto.

Lo sconto del 30%, ma attenzione all'Inter

Poi, c’è la questione economica. Abbiamo accennato ai 30 milioni richiesti dai neroverdi, che in realtà per la Roma non saranno mai tali. Gli accordi presi nel 2017, quando è andato via da Trigoria, prevedevano un diritto di riacquisto entro due anni - che non è stato esercitato -, e il 30% del costo del cartellino in caso di futura rivendita. Ecco, quindi, il motivo per cui Tiago Pinto porterebbe a Mourinho un giocatore molto buono a un prezzo non esorbitante. Facendo felici tutti, compreso il centrocampista. Che non hai mai nascosto di voler tornare a casa.

I ma ci sono, eh. E si chiamano Inter, Juventus e Milan, con i nerazzurri in pole position per rubare il sogno a Davide di rivestire i suoi colori preferiti: quelli della Roma.