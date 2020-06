La Roma nei piani di calciomercato della Juventus: Riccardi ancora nel mirino di Paratici

Le strade di Roma e Juventus, durante la prossima sessione di calciomercato, potrebbero continuare ad intrecciarsi. Zaniolo-Bernardeschi, Cristante-Madragora, Under-Romero: le idee per le trattative ci sono e proseguono sulla scia dello scambio Luca Pellegrini–Spinazzola della scorsa estate. Un altro nome, secondo quanto riportato da Tuttosport, che si fa in casa bianconera è quello del talento Alessio Riccardi. Cercato già la scorsa stagione e offerto come pedina di scambio alla Roma per arrivare a Rugani, il centrocampista di Alberto De Rossi potrebbe rientrare nei piani di mercato di Paratici. Tuttavia la Roma, al momento, non sembra essere intenzionata privarsene: Fonseca in stagione se l’è già portato in panchina, in campionato, contro il Milan e, in Europa League, contro il Moenchengladbach. La situazione potrebbe cambiare nel caso in cui venisse offerta una giusta cifra per il classe 2001, per permettere alla Roma di riequilibrare il bilancio in rosso e una situazione di grave crisi economica.