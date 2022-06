La Roma mette gli occhi su Bednarek: Mourinho lo voleva anche al Tottenham

Il centrale polacco è compagno di nazionale di Zalewski ed è reduce da un'ottima stagione col Southampton

José Mourinho guarda ancora in Premier League. L'allenatore della Roma è a caccia di rinforzi per alzare l'asticella, soprattutto a centrocampo e in attacco, ma anche sulla fascia destra. Al momento il pacchetto difensivo è a posto, almeno numericamente, ma il portoghese non ha intenzione di chiudere le porte a nessuno. Dalla Polonia lanciano il nome di Jan Bednarek, autore di un'ottima stagione con la maglia del Southampton, da 34 presenze e 4 gol. Ha un contratto fino al 2025, ma secondo 'Meczyki TV' il centrale della nazionale - compagno quindi di Zalewski - è destinato ad andare via dai Saints già quest'estate. E la Roma avrebbe appunto messo gli occhi su di lui: è un classe '96, ha altre richieste dalla Premier League e Mourinho lo voleva già ai tempi del Tottenham. Col Southampton ci sarebbe però da trattare sul prezzo, visto che le richieste non sarebbero basse.