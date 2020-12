La Roma insidia il Milan per Scamacca. Ma il Sassuolo chiede 25 milioni

Gianluca Scamacca e la Roma. Un amore che potrebbe “ritornare dopo un giro immenso”, visto che l’attaccante cresciuto nel vivaio giallorosso (andò via nel 2015), come riporta “Sport Mediaset”, piace molto al club capitolino. Sul giocatore ci sono pure la Fiorentina e soprattutto il Milan, ma il Sassuolo, che a ottobre lo ha ceduto in prestito secco al Genoa, chiede 25 milioni. I neroverdi, tra l’altro, qualche mese fa hanno rifiutato un’offerta di 17 milioni da parte del Benfica di Tiago Pinto, che a gennaio potrebbe quindi riprovare ad acquistarlo, stavolta lavorando per la Roma. Scamacca, nel corso di questa stagione, con la maglia del Genoa ha realizzato 6 gol in 12 presenze complessive.