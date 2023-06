La Roma guarda al futuro: vuole riscattare Levak, campione d’Italia con l’Under 17

La Roma, come di consueto, lavora tantissimo in prospettiva e si sta muovendo anche sul settore giovanile, che anche quest'anno ha dato tante soddisfazioni. I giallorossi, infatti, come riporta 'Sky Sport' hanno deciso di esercitare il diritto di riscatto per il cartellino di Sergej Levak. Il centrocampista classe 2006 è arrivato a gennaio in prestito dall'Osijek, squadra croata: una seconda parte di stagione motlo positiva con tre gol nella regular season e poi lo scudetto conquistato con l'Under 17 nel cammino culminato con il 2-1 all'Inter. Per lui quest'anno anche alcuni minuti con l'Under 18, che evidentemente hanno convinto la Roma.