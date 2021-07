La Roma guarda al futuro: tesserato il 2008 Mariani dalla Villalbese

I giallorossi pensano al mercato in prospettiva e ufficializzano il trasferimento di un giovane molto promettente

La Roma è sempre attenta al mercato in prospettiva e proprio in questo senso è stato ufficializzato l'accordo con il giovanissimo Christian Mariani, classe 2008 che arriva dal Villalbese, dopo esser cresciuto nella Scuola Calcio del Villalba. Il calciatore si allenerà a Trigoria dalla prossima stagione. La sua ex società ha voluto salutarlo con un messaggio su Facebook, augurandogli le migliori fortune per la sua avventura in giallorosso: "É con grande soddisfazione che annunciamo il passaggio del nostro classe 2008 Christian Mariani alla AS Roma. Villalbese e cresciuto nella Scuola Calcio del Villalba, ora è pronto ad indossare la maglia giallorossa! Il nostro più sentito in bocca al lupo, Christian"