La Roma già nel futuro: sondaggio per Bard, terzino del Lione classe 2000

Il calciomercato deve ancora partire ufficialmente, ma a Trigoria (e Londra soprattutto) stanno già lavorando alla prossima stagione. Tra gli obiettivi c’è quello del terzino sinistro: l’ultima idea – riporta Teleradiostereo – è Melvin Bard, un classe 2000 del Lione con cui la Roma avrebbe fatto un sondaggio. Per lui solo una presenza in Ligue 1 quest’anno, 45′ contro il Nimes a dicembre. Su Bard c’è anche il Bayern Monaco. Se Fonseca dovesse decidere, come sembra, di ripartire dalla difesa a tre, Kolarov potrebbe stabilirsi definitivamente in difesa. Sulla sinistra ci sarebbe il solo Spinazzola mentre resta il dubbio di Calafiori, che fino a poco fa sembrava essere l’erede designato del serbo. Ma per un ruolo stabile in prima squadra bisognerà aspettare, a meno che non arrivi una cessione.