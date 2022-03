La Roma fissa il prezzo per Zaniolo: 70 milioni senza contropartite

La Juventus ha messo gli occhi sul 22 giallorosso ma non verranno fatti sconti

Dybala non rinnoverà il contratto con i bianconeri e lascerà la Juventus a giugno. Il primo nome per sostituire il talento argentino è quello di Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso è finito nel mirino di Agnelli ma la Roma chiede 70 milioni di euro come riporta La Gazzetta dello Sport. Inoltre la società non accetterà contropartite tecniche, in questi giorni si era parlato di uno scambio con McKennie più soldi.