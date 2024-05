La Roma e De Rossi rimettono gli occhi su Nandez: può arrivare a zero

L'uruguaiano saluterà Cagliari ed è pronto per volare in una big, con De Rossi che lo conosce dai tempi del Boca dove si sono incrociati per qualche giorno: la concorrenza può far lievitare l'ingaggio attuale di 1,6 milioni a stagione

Riecco Nandez. Il centrocampista del Cagliari torna in orbita a Roma un paio d'anni dopo l'ultima volta. È un profilo che piace a De Rossi, lo conosce dai tempi del Boca quando si sono incrociati per qualche giorno in Argentina. L'uruguaiano sarebbe poi partito subito per la Sardegna: era il 2019, ma la stima (ovviamente reciproca) è rimasta intatta. Come scrive 'calciomercato.com', Nandez lascerà Cagliari a parametro zero, è quel tipo di calciatore che ha la fame giusta che chiede DDR, uno box-to-box. Ha 28 anni ed è finalmente pronto per il grande salto. Non è giovanissimo, ma ha l'età giusta e appunto le caratteristiche temperamentali adatte al nuovo corso giallorosso. Quest'anno ha giocato 33 partite, è stato affidabile anche fisicamente e dopo aver contribuito a salvare la squadra di Ranieri e ricevere il caloroso saluto dei tifosi rossoblù con cui è sceso anche in B può spiccare il volo. Il nodo sarà l'ingaggio, attualmente di 1,6 milioni ma destinato a salire parecchio visto lo status di parametro zero. La presenza di De Rossi può essere importante per lui. Prenderebbe il posto di Renato Sanches, che il 30 giugno saluterà Trigoria anche formalmente. Nandez vorrebbe conoscere il suo futuro a breve, magari prima di partire per la Copa America in programma a fine giugno.