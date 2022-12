La Roma dà l’ultimatum a Karsdorp: cessione a titolo definitivo o resta a Trigoria

Cessione definitiva o niente. La Roma non accetterà proposte di prestito per Rick Karsdorp: come riporta 'Sky Sport', i giallorossi lo hanno comunicato agli agenti dell'olandese, spiegandogli che l'esterno andrà via solo alle condizioni dettate dal club. Non solo, perché nel colloquio con l'entourage di Karsdorp è emersa anche la cifra che la Roma chiede per l'ex Feyenoord: tra i 10 e i 12 milioni di euro. Se non arriveranno quindi offerte a titolo definitivo e di quella portata, l'olandese resterà a Trigoria e se ne riparlerà in estate.