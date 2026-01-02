La Roma continua a pensare a Schjelderup, ma resta il sogno Chiesa

La Roma non ha intenzione di fermarsi a Zirkzee e Raspadori. I giallorossi hanno sondato Andreas Schjelderup del Benfica, che non sta trovando molto spazio ma è un classe 2004 con prospettive importanti. Il Besiktas è in pressing, ma i capitolini sarebbero la prima scelta del giocatore. Prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 12 milioni, ma a influire c'è il caso giudiziario che lo vede coinvolto. Come scrive il 'Corriere dello Sport', però, non tramonta ancora il sogno Federico Chiesa. L'esterno azzurro sta provando in tutti i modi a ritagliarsi il suo spazio al Liverpool, ma ancora senza riuscirci. Per questo sembra si sia convinto a cambiare aria, intanto anche per sei mesi. Nei mesi scorsi la Roma ci ha provato, anche nella scorsa estate dei contatti ci sono stati e il suo nome non è mai uscito dai radar e i sogni della piazza.