Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma La Roma continua a pensare a Schjelderup, ma resta il sogno Chiesa

calciomercato as roma

La Roma continua a pensare a Schjelderup, ma resta il sogno Chiesa

La Roma continua a pensare a Schjelderup, ma resta il sogno Chiesa - immagine 1
I giallorossi sono alla ricerca di altri rinforzi anche in attacco e potrebbe tornare d'attualità la suggestione legata all'attaccante del Liverpool, che sembra si sia convinto a lasciare Anfield
Redazione

La Roma non ha intenzione di fermarsi a Zirkzee e Raspadori. I giallorossi hanno sondato Andreas Schjelderup del Benfica, che non sta trovando molto spazio ma è un classe 2004 con prospettive importanti. Il Besiktas è in pressing, ma i capitolini sarebbero la prima scelta del giocatore. Prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 12 milioni, ma a influire c'è il caso giudiziario che lo vede coinvolto. Come scrive il 'Corriere dello Sport', però, non tramonta ancora il sogno Federico Chiesa. L'esterno azzurro sta provando in tutti i modi a ritagliarsi il suo spazio al Liverpool, ma ancora senza riuscirci. Per questo sembra si sia convinto a cambiare aria, intanto anche per sei mesi. Nei mesi scorsi la Roma ci ha provato, anche nella scorsa estate dei contatti ci sono stati e il suo nome non è mai uscito dai radar e i sogni della piazza.

Leggi anche
De Rossi ci prova per Dovbyk: la richiesta del Genoa e la risposta della Roma
Retroscena Raspadori: la Lazio ha provato a soffiare l’attaccante alla Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA