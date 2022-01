La Roma ci riprova: offerto Diawara al Torino, ma la trattativa è difficile

Il guineano tiene sull'attenti la dirigenza della Roma, che spera in una cessione

Resta Amadou Diawara l'ago della bilancia del mercato della Roma in questi ultimi giorni di calciomercato. Il guineano è di ritorno dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione, ora dovrà valutare tutte le offerte. Come riporta 'Tuttosport', i giallorossi hanno provato a riproporlo al Torino che è a caccia di un centrocampista. Ma l'operazione si presenta abbastanza complicata, sia per una questione di costi che di inserimento nella rosa. Con gli ottimi Pobega, Mandragora e Lukic, infatti, inserire un titolare diventa abbastanza complicato. E allora è probabile che i granata decidano di puntare su un giovane senza troppe pretese.