Roma, idea prestito Kean dall’Everton a 2 milioni con diritto di riscatto

Moise Kean, sarà lui a raccogliere l’eredità di Edin Dzeko per il ruolo di centravanti nella Roma? Attualmente l’obiettivo di Petrachi indossa la maglia dell’Everton, ma già dal mercato invernale il club capitolino è affacciato alla finestra degli inglesi. Il rapporto tra club e agente (Mino Raiola) è buono e la prima offerta è già stata fatta recapitare ai Toffees: 2 milioni per un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, proprio su quest ultimo i dubbi dell’Everton sono forti: gli inglesi vorrebbero infatti inserire nella trattativa l’obbligo di riscatto per il talento italiano. Le “bravate” delle ultime settimane (Kean aveva organizzato un festino privato a casa durante il lockdown) sembrano aver allontanato la società inglese, nonostante l’ex Juve non abbia mai trovato lo spazio desiderato anche dopo l’arrivo di Ancelotti in panchina.