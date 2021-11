La Roma cerca un terzino: torna di moda Celik

Sale l'interesse dei giallorossi, alla ricerca di rinforzi. Concorrenza dell'Atletico Madrid

Zeki Celik potrebbe essere il rinforzo per la fascia che aspetta Mourinho. Il turco del Lille è ancora un pezzo forte del mercato e il club francese, dopo aver resistito agli assalti la scorsa estate, potrebbe decidere di cederlo a gennaio. Come fa sapere tuttomercatoweb, la Roma avrebbe intensificato i contatti e sarebbe molto interessata. I giallorossi, sempre alla ricerca di un vice-Karsdorp, avevano già cercato Celik in passato. Su di lui c'è anche l'Atletico Madrid, che potrebbe rovinare i piani di Tiago Pinto, nel caso il gm decidesse proprio di puntare sul classe 1997.