La Roma cerca un portiere: offerto Cakir del Trabzonspor

Ugurcan Cakir, portiere del Trabzonspor, è stato offerto alla Roma. Il classe 1996, che in questa stagione ha difeso i pali del club turco in 14 occasioni, subendo 18 gol (cinque i “clean sheet”), come riporta “TuttoMercatoWeb”, è stato proposto al club giallorosso e anche all’Inter. L’estremo difensore, nel giro della nazionale turca dal 2019, nella scorsa stagione ha vinto la coppa nazionale con la sua squadra attuale, disputando da titolare la finale vinta contro l’Alanyaspor.