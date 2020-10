La Roma blocca la cessione di Fazio: non c’è l’alternativa a Smalling

Importante rallentamento sul fronte cessioni in casa Roma. I giallorossi hanno infatti deciso di congelare, almeno momentaneamente, la cessione di Federico Fazio alla Sampdoria. Una scelta che, come riporta ‘Il Messaggero’ e ‘La Repubblica’, è diretta conseguenza delle difficoltà che i giallorossi continuano ad incontrare sul fronte Smalling. Se a Trigoria non riuscissero a trovare un accordo con il Manchester United per il ritorno del centrale inglese nella Capitale, il pacchetto arretrato resterà quello attuale. Nessun colpo di coda dell’ultimo minuto dunque, anche perché per Smalling la Roma proverà fino alla fine a colmare la distanza con i Red Devils, facendo leva anche sulla volontà del giocatore. Dovesse arrivare la fumata bianca, Fazio – che ha già un accordo con la Samp – volerebbe a Genova per vestire blucerchiato in prestito; in caso contrario, il ‘Comandante’ giallorosso è destinato a proseguire la sua esperienza nella Capitale.