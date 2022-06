La Roma blocca Celik e Solbakken: accordo totale coi giocatori. Si tratta coi club

La Roma ha appena chiuso l'accordo con Matic , ma non ha intenzione di fermarsi. In queste ore, infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, la società ha raggiunto l'intesa anche con Celik . All'esterno destro del Lille la società ha promesso 2 milioni netti a stagione e ora sta discutendo con i francesi. La richiesta è di 10 milioni, si tratta ad oltranza e Pinto spera di chiudere intorno ai 6-7 milioni.

Altro colpo in dirittura d'arrivo è quello che riguarda Solbakken. Anche in questo c'è l'accordo col giocatore ma ci sono da formalizzare gli ultimi dettagli per poi trattare col Bodo.