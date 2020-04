La Roma blinda Zaniolo: si pensa a un nuovo prolungamento

“La Roma per me è tutto, non vedo motivo per cui debba cambiare e spero di rimanere qui per tantissimi altri anni”. Pochi giorni fa Nicolò Zaniolo lanciava forte e chiaro il messaggio alla galassia romanista e non solo. Il talento giallorosso sta lavorando per tornare presto in campo dopo l’infortunio al ginocchio, con la speranza di rientrare in tempo per la ripresa del campionato. Nel frattempo, però, la Roma lavora anche al suo futuro, per provare a blindarlo ancora di più dopo il rinnovo già firmato pochi mesi fa fino al 2024. Il classe ’99 piace in tutta Europa, ma lui ha ribadito la volontà di restare nella capitale. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, non è da escludere un altro rinnovo per Zaniolo, ma solo dopo che verrà chiarita la situazione legata al passaggio di proprietà del club tra Pallotta e Friedkin. In questo modo i giallorossi darebbero un doppio segnale: da un lato tratterrebbero il simbolo della rinascita e dall’altro rinforzerebbero quello che è anche un asset patrimoniale destinato a diventare sempre più prezioso. Soprattutto con un campionato ancora da completare e l’Europeo nel 2021. Con i top club, italiani ed esteri, che restano in agguato.