La Roma blinda Veretout: no alle offerte di Inter e Napoli

La Roma blinda Jordan Veretout. I giallorossi hanno detto “no” alle offerte di Inter e Napoli per il francese. Da Milano sponda nerazzurra, secondo quanto fa sapere calciomercato.com, anche una proposta di scambio di prestiti che a Trigoria non hanno voluto ascoltare. Troppo importante per la Roma, che sul mercato cerca il suo vice per aiutarlo a gestire le energie.

In estate l’ex Fiorentina è stato al centro dei pensieri di Gennaro Gattuso, che lo avrebbe voluto alla guida del centrocampo partenopeo. La Roma ha fissato il prezzo a 40 milioni e ha respinto tutti gli assalti. In questa stagione sta facendo anche meglio della prima e il suo valore è già cresciuto. Tiago Pinto da gennaio dovrà capire che direzione far prendere al futuro di Veretout, ma l’impressione è che resterà alla Roma ancora a lungo.