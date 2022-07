La Roma blinda Mancini: rinnovo fino al 2027, nelle prossime ore l’annuncio

La Roma mette un altro tassello per il futuro. Come riporta 'Sky Sport', è stato infatti trovato l'accordo definitivo per il rinnovo di contratto di Gianluca Mancini. Per il difensore giallorosso era già scattato automaticamente il prolungamento fino al 2026, ma ora l'accordo è stato allungato di un'ulteriore stagione, fino al 2027. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani, ma in ogni caso l'intesa è stata raggiunta totalmente. Mancini è uno dei fedelissimi di Mourinho, tra i più presenti in assoluto da quando è alla Roma.