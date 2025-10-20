La sterilità offensiva della Roma è cosa purtroppo nota e faticano a segnare le due punte, Dovbyk (l'unico gol in stagione è stato quello contro il Verona) e Ferguson (ancora a secco, un digiuno che nel club dura da quasi un anno). Nei prossimi impegni Gasperini potrà puntare sull'estro dei rientranti Dybala e Bailey, oltre che alla conferma Soulé, ma a gennaio attende un rinforzo in attacco e il nome principale è quello di Joshua Zirzkee. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’olandese del Manchester United ha giocato solo 15 minuti nell’ultimo mese e mezzo in Premier League e il suo entourage lo ha proposto in Serie A. Il club giallorosso ha aperto la porta al trasferimento in prestito del classe 2001 e sta studiando il modo di far spazio all'ex Bologna, che a Gasp piaceva già ai tempi dell’Atalanta. Lo stipendio è alla portata: 3.6 milioni che diventerebbero 1.8 per metà annualità. Ora bisogna trovare lo spazio in rosa e non si scartano le ipotesi cessione Dovbyk o interruzione prestito di Ferguson. Nelle scorse ore anche Amorim aveva parlato del futuro di Zirkzee, che valuta l’opzione West Ham come seconda scelta preferendo il ritorno in Italia.