La Roma anticipa i tempi per Solbakken: nuovi contatti, può arrivare a novembre

La Roma prova ad anticipare l'arrivo di Solbakken. Tiago Pinto ha sostanzialmente bloccato l'attaccante norvegese, per cui si attendono gli annunci e le firme. L'esterno del Bodo/Glimt sarà libero dal primo gennaio 2023, pronto a raggiungere la capitale e aumentare le alternative a disposizione di Mourinho in attacco. Ma in queste ore la Roma ha avuto nuovi contatti per Solbakken, l'intenzione è quella di farlo arrivare a Trigoria già a novembre, quando il campionato si fermerà per fare spazio ai Mondiali. Il 13 novembre è in programma l'ultima giornata di Serie A prima della sosta, così come nello stesso weekend il Bodo/Glimt giocherà l'ultima partita del suo campionato, visto che in Norvegia il torneo si è aperto ad aprile e si chiuderà appunto il 13 novembre.