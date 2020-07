La Roma alza l’offerta per Smalling: nuovo prestito oneroso e obbligo di riscatto

La Roma fa un altro passo avanti per Chris Smalling. Dopo l’accordo che permetterà al centrale inglese di concludere la stagione – almeno in Serie A – a Trigoria, il club giallorosso ha alzato ulteriormente l’offerta al Manchester United. La richiesta resta di 25 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, ma intanto la Roma viaggia verso il rinnovo del prestito. Che sarà di nuovo oneroso, per circa 3 milioni di euro (la stessa cifra già versata un anno fa per il primo prestito). Come riporta gazzetta.it, i giallorossi hanno aggiunto un altro milione ai 14 già proposti, arrivando così a 15, per l’obbligo di riscatto da esercitare nell’estate del 2021. La Roma promette, quindi, altri 18 milioni per Smalling, che aggiunti ai 3 dello scorso anno fanno salire la cifra complessiva a 21, non lontano dai 25 chiesti dai Red Devils. I capitolini si aspettano a breve una risposta positiva da parte degli inglesi, anche per quanto riguarda la partecipazione del centrale difensivo all’Europa League con la maglia giallorossa.