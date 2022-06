La Roma accende i radar in Polonia: occhi sul 2004 Matysik

La Roma guarda in Polonia. Oltre ai potenziali acquisti pronti da subito per rinforzare la rosa di Mourinho e provare l'assalto alla Champions League, Tiago Pinto tiene d'occhio anche i giovani in giro per l'Europa. Uno di questi è Miłosz Matysik, giovanissimo difensore polacco dello Jagiellonia, squadra di massima divisione. È un 2004 che ha cominciato a collezionare le sue prime presenze solo da novembre, ma conquistandosi subito un posto da titolare a soli 17 anni. Alla fine 13 presenze e 1 gol, con l'interesse della Roma ad accompagnare: secondo 'TVP Sport', infatti, nelle scorse settimane i giallorossi hanno messo gli occhi proprio su Matysik. Che però da qualche giorno è alle prese con un problema al ginocchio, che avrebbe condizionato - o quanto meno rallentato le operazioni - anche l'interesse di Tiago Pinto.