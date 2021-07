La Roma accelera: a breve si chiude per Rui Patricio. Contatti per Bensebaini

A Mourinho piace molto l'esterno del Gladbach, che sta scalando le gerarchie per il ruolo di esterno sinistro

La Roma è pronta a premere sull'acceleratore per chiudere i primi colpi. L'infortunio di Spinazzola constringe Tiago Pinto a cercare un sostituto e l'ultimo nome è quello di Ramy Bensebaini. L'algerino 26enne del Borussia Moenchengladbach è un nome che sta avanzando molto nelle gerarchie dei giallorossi, che hanno già sondato Dimarco. Il giocatore però piace molto a Mourinho e ci sono stati già dei contatti tra le società, ma la trattativa non sarebbe facile perché è da capire la disponibilità dei tedeschi a cedere Bensebaini e soprattutto a che condizioni. In cima alla lista per la porta c'è da tempo Rui Patricio, portoghese del Wolverhampton per cui la Roma continua a spingere. L'offerta dei giallorossi è di 10 milioni più 3 di bonus mentre gli inglesi ne vogliono 12 senza bonus. La trattativa è in via di definizione e a breve si può chiudere.