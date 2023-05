La Roma a caccia di un attaccante: Pinto segue Emegha dello Sturm Graz

La Roma può guardare in Austria per il suo prossimo attaccante. Belotti e Abraham hanno il futuro in bilico, il primo col rinnovo che potrebbe non scattare e il secondo con i giallorossi pronti ad ascoltare offerte. Nel frattempo Tiago Pinto avrebbe individuato un possibile obiettivo in Emmanuel Emegha. Come riporta su Twitter il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sul classe 2003 in forza allo Sturm Graz ci sarebbero anche gli occhi del Salisburgo. Si tratta di un attaccante olandese di origini nigeriane, autore di 10 gol in 35 presenze quest'anno, alto 195 centimetri: la Roma lo sta monitorando.