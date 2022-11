La Roma a caccia di rinforzi in difesa: occhi ancora su Ndicka dell’Eintracht

La Roma continua a guardarsi intorno sul mercato, anche per la difesa. I giallorossi hanno messo gli occhi anche su Evan Ndicka, centrale dell'Eintracht Francoforte accostato a diverse squadre, anche e soprattutto per la sua situazione contrattuale. Il difensore francese classe '99 è in scadenza nel 2023, è titolarissimo e da mesi è nei radar della Serie A, vedi Milan e Juventus. Secondo 'Sportitalia', il suo nome resiste anche nella lista di profili monitorati dalla Roma per la difesa. Sul giocatore ci sono parecchi interessi, in Inghilterra si parla anche dell'Arsenal come possibile pista.