La Lazio, il contratto e i gol: chi è l’attaccante del Plzen che piace a Gasperini

Il tecnico giallorosso ha confermato che dalla partita contro i cechi può arrivare qualche spunto anche in chiave mercato: il nome in questione è Durosinmi

Redazione 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 20:29)

Gasperini nella conferenza stampa della vigilia ha offerto diversi spunti, tra cui quello sul Viktoria Plzen, avversario di domani della Roma. I cechi sicuramente non godono di favori mediatici e proprio per questo possono essere pericolosi, così è convinto il tecnico giallorosso. Che ha invitato a non sottovalutare la squadra di Hysky, neo allenatore del Viktoria che non potrà contare su Vydra - il giocatore più importante - ma avrà Rafiu Durosinmi.Nella conferenza di oggi Gasperini ha sottolineato che nel calcio italiano c'è un po' di supponenza, vista la poca considerazione e conoscenza di giocatori non particolarmente famosi o parte dei club più noti. "Siamo in grossa difficoltà in Italia, c'è forse anche un pizzico si presunzione quando giochiamo contro squadre così, che la gente non conosce. Noi che le guardiamo un po' di più dobbiamo stare attenti, perché ogni partita ha le sue complicazioni. Dall'altra parte c'è gente che viaggia... e sul piano tecnico non sono così male, può essere anche un'occasione per vedere dei giocatori meno conosciuti ma che ci stanno veramente bene".

Gasperini e gli occhi su Durosinmi in scadenza: ha segnato alla Lazio e piaceva a Fabiani — Insomma, qualche spunto potrà venire anche in chiave mercato, Gasperini non lo ha nascosto. E il nome cerchiato in rosso è soprattutto uno, citato nella domanda in questione e considerando pure quelle che sono le difficoltà attuali della rosa e di conseguenza il focus per il mercato di gennaio. Parliamo appunto di Rafiu Durosinmi, classe 2003 nigeriano che gioca da punta ma nonostante la sua stazza (è alto 1 e 92) può agire anche esterno, soprattutto a sinistra. Per lui sono già 10 gol in 18 partite totali, 4 in Europa tra preliminari Champions e le prime due gare della League Phase di Europa League contro Ferencvaros e Malmo. Il profilo è quello giustom giovane e con ottime prospettive, forza fisica applicata a un'ottima velocità e una buonissima tecnica. Come dice Gasperini, è uno che "viaggia" ma non solo. E soprattutto è in scadenza di contratto a giugno 2026, per cui è potenzialmente un'occasione non male a zero.

Da mesi si parla di un suo possibile approdo in Serie A, l'Udinese in estate ci ha pensato per il post-Lucca, in Germania ne hanno parlato in chiave Eintracht e St.Pauli. E anche in quel caso le cifre non erano altissime, nell'ordine di 10 milioni al massimo. Per cui anche a gennaio la Roma, o chi per lei, potrebbero prenderlo con un esborso davvero ridotto. Nella scorsa stagione le indiscrezioni avevano avvicinato parecchio la Lazio a Durosinmi, addirittura Fabiani stava provando già a bloccarlo per l'estate. Dopo che, tra l'altro, lo stesso attaccante 22enne aveva segnato ai biancocelesti di Baroni all'andata degli ottavi di Europa League. Per ovvi motivi, non è stato possibile. Domani sarà il pericolo numero uno per Gasperini, a cui il giocatore piace: lo terrà fortemente d'occhio insieme a Massara dagli spalti, poi dalle 23 si potrà cominciare a pensare se è uno di quelli che "può starci veramente bene" a Trigoria.