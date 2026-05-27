Comolli, amministratore delegato della Juventus, nell'incontro con la stampa di ieri ha parlato degli obiettivi per il prossimo mercato che sarà più complicato a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League: "Ci stiamo concentrando anche sul mercato dei free agent dal primo gennaio perché le regole FIFA lo consentono. Ma questo non significa che prenderemo tanti giocatori a parametro zero. Ci concentriamo su giocatori specifici per posizioni specifiche. Se alcuni di loro sono free transfer, fantastico". Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sul taccuino dei bianconeri c'è ancora il nome di Celik. Il turco ha il contratto in scadenza e la fumata bianca per il rinnovo con i giallorossi non è ancora arrivata. La Juve, quindi, rimane in attesa per poter affondare il colpo.