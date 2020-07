La Juventus insiste per Zaniolo: sul piatto anche Bernardeschi e Romero

Nicolò Zaniolo continua a essere un obiettivo di mercato della Juventus. La società bianconera non molla la presa sul centrocampista, che la Roma al momento non ha intenzione di cedere. Come riporta “Sport Mediaset”, i campioni d’Italia, per arrivare a una proposta totale di 60 milioni, avrebbero offerto ai giallorossi il cartellino di Federico Bernardeschi. In più, nell’affare rientrerebbe anche Cristian Romero, il difensore argentino attualmente in prestito al Genoa che potrebbe sostituire Smalling, viste le difficoltà incontrate nella trattativa col Manchester United.