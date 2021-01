La Juventus ci prova per Scamacca: sondaggio di Paratici

Si scalda il calciomercato degli attaccanti. Oltre all’Inter, anche la Juventus è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo, in particolare di un vice-Morata. Nelle ultime ore si è parlato di Shomurodov del Genoa, ma – secondo ‘Sky Sport’ – i bianconeri avrebbero puntato gli occhi su un altro rossoblù, Gianluca Scamacca. Il classe ’99, bomber dell’Under 21, è in prestito secco dal Sassuolo ed è stato accostato anche alla Roma, squadra in cui è cresciuto prima di un addio non proprio sereno in direzione Olanda. Fabio Paratici si sarebbe informato sulla situazione di Scamacca, effettuando un sondaggio. Molto dipenderà anche dagli accordi tra il Genoa e il Sassuolo, proprietario del cartellino.