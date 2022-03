La Juve si inserisce per Frattesi: l’Inter chiede informazioni su Veretout

L’inserimento dei bianconeri sul centrocampista del Sassuolo modifica i piani interisti. E Ausilio piomba sul jolly della Roma

L’inserimento prepotente della Juve su Davide Frattesi ha costretto l’Inter a virare su Jordan Veretout. Sul francese, come riportano 'Tuttosport' e 'La Repubblica', i nerazzurri hanno chiesto informazioni. Non è una resa, quella dell’Inter - che per prima si è mossa su Frattesi - ma una contromossa, aggiunge il quotidiano torinese. E Veretout, proprio come Frattesi, può disimpegnarsi come mezzala e, all’occorrenza, mettere i panni del vice Brozovic, ruolo attualmente scoperto. Il francese, in tal senso, è un’occasione: è in uscita dalla Roma perché José Mourinho vuole rinfrescare il centrocampo e perché ha rifiutato la proposta di prolungare il contratto in scadenza nel 2024 anche per pretese economiche troppo alte per i parametri giallorossi.