La Juve punta El Shaarawy: contatti con la Roma, proposto anche Kostic

L'esterno giallorosso, in scadenza tra un anno, sarebbe il profilo più gradito in questo momento ai bianconeri per coprire le spalle a Yildiz

La Juventus ha messo nel mirino Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma, reduce da Euro 2024 dove ha deluso come tutta l'Italia, come riportato dal giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Giovanni Albanese, è il profilo più gradito ai bianconeri per la fascia mancina. Il Faraone, in scadenza tra un anno, sarebbe l'ideale per coprire le spalle a Yildiz nello scacchiere di Thiago Motta. I dialoghi sarebbero stati già avviati tra i club, con Filip Kostic proposto alla Roma.