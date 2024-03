La Juve ha deciso: Huijsen resterà a Torino, può cederlo solo per almeno 30 milioni

Dean Huijsen è destinato a giocare i suoi ultimi mesi con la Roma. Alla scadenza del prestito tornerà alla Juventus e diverse indiscrezioni lo danno già come possibile pedina di scambio per arrivare a Koopmeiners. Secondo 'calciomercato.com', però, il giovane olandese naturalizzato spagnolo farà parte della rosa bianconera per la stagione 2024/25. La Juve ha deciso di tenerlo e blindarlo, a meno che non arrivino alla Continassa offerta da capogiro, comunque superiori a 30 milioni di euro che potrebbero far dubitare il club. E lo stesso Huijsen non avrebbe intenzione di lasciare Torino. Con buona pace anche della Roma, che potrà goderselo solo per poche altre settimane.