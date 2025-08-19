L’obiettivo ormai dichiarato dell'Inter è dirottare il vecchio gruzzolo, che era appaltato per Lookman, su un mediano che cambi alla radice la squadra di Chivu. L’ambizione sarebbe evitare altri tira e molla, sempre al netto delle difficoltà di portare a Milano l’obiettivo supremo nel reparto: Manu Koné, 24enne della Roma, resta infatti il preferito in casa nerazzurra, e non è un fatto secondario in questa vicenda. Certo, il francese obbliga a un certo lavoro di diplomazia e, anche in questo caso, la trattativa si è messa in salita già in partenza. Lo scrive Filippo Conticello su La Gazzetta dello Sport. Lì, in mezzo, serve nuova fisicità e potenza, insomma un centurione come Koné. Il francese, però, trascina con sé tutte le complicazioni di questo momento storico dei giallorossi, obbligati a camminare sulle nuove per colpa del Fair Play Uefa. Insomma, quella di Manu potrebbe pur sempre essere una vendita necessaria perché Gasp riceva gli attaccanti bramati. Quando prima di Ferragosto era stata paventata l’occasione, l’Inter aveva provato a morderla e inghiottirla immediatamente: pareva tutto a un passo, si ragionava di quinquennali e offerte lampo, quando improvvisamente dalla Capitale è arrivata la marcia indietro, con tanto di telefonata nel pomeriggio del 15 agosto. Le pressioni nella Capitale avevano portato ad alzare la cornetta: quello ancora oggi risulta l’ultimo contatto tra le due società. In mezzo, però, sono cadute le parole di Gasperini a ricambiare i contorni della vicenda: tra le righe, il tecnico giallorosso non ha escluso del tutto l’eventuale doloroso sacrificio. Insomma, dalla porta, che sembrava prima chiusa a doppia mandata per i nerazzurri, è iniziata a rivedersi un filo di luce. Al momento, però, non è arrivata nessuna riapertura ufficiale da parte del club giallorosso. In fondo, è sempre questione di domanda e offerta: i soldi chiesti (indirettamente) dalla Roma sono tanti, oltre 50 milioni, ma i 45 che l’Inter aveva in mano per Lookman sono ancora là sul tavolo. Se poi da Roma a breve non si muoverà niente, i dirigenti cercheranno il mediano per Chivu altrove.