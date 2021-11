La Fiorentina vuole Mayoral a gennaio: può arrivare anche se resta Vlahovic

Lo spagnolo della Roma è uno degli obiettivi principali dei viola per la finestra di mercato invernale e arriverebbe a prescindere dal futuro del bomber serbo

Borja Mayoral resta tra i calciatori meno utilizzati da Mourinho in questa stagione, nonostante i continui complimenti da parte dell'allenatore della Roma. A gennaio lo spagnolo potrebbe davvero lasciare i giallorossi, che chiaramente dovrebbero prima interrompere il prestito dal Real Madrid. Come riporta 'La Nazione', la Fiorentina sta pensando seriamente a Mayoral e a prescindere dal futuro di Dusan Vlahovic. Il futuro del serbo è la questione principale in casa viola, con Arsenal e Bayern Monaco pronte all'assalto ma Commisso vorrebbe tenerlo a gennaio o comunque non privarsene per meno di 70 milioni di euro. Tra i nomi per sostituirlo Julian Alvarez del River Plate e Cabral del Basilea, oltre a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Secondo il quotidiano fiorentino, però, Borja Mayoral è un nome slegato dal destino di Vlahovic e potrebbe arrivare anche se il serbo dovesse alla fine restare.