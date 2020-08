La Fiorentina vuole Florenzi e Calafiori: la Roma chiede Castrovilli

Con la stagione che è terminata con l’eliminazione in Europa League, per la Roma è già tempo di pensare al calciomercato. E all’orizzonte ci sono possibili scambi con la Fiorentina: i viola – riporta Stefano Carina su “Il Messaggero” – vorrebbero Florenzi e Calafiori. La Roma ha risposto chiedendo Castrovilli. Il centrocampista viola è stato uno dei migliori della (deludente) annata a Firenze e ha attirato l’attenzione di tanti club, in Italia e all’estero.

Florenzi resta uno dei nomi in uscita nonostante un ruolo da esterno nel 3-4-2-1 che lo faciliterebbe, Calafiori ha fatto benissimo il giorno del suo esordio ufficiale con la Roma nella vittoria contro la Juventus. I giallorossi non vorrebbero privarsene ma se la valutazione che ne fanno i viola fosse alta, potrebbe fare un sacrificio.