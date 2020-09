La Fiorentina punta Federico Fazio. Il ds Daniele Pradè avrebbe bloccato l’argentino, che può arrivare in caso di addio di Milenkovic, cercato dal Milan, riporta La Gazzetta dello Sport. La Roma aveva trovato l’accordo con il Cagliari per cedere il Comandante, che ha preferito restare nella capitale nonostante la corte di Di Francesco. Con l’arrivo di Kumbulla e la trattativa per Smalling che va avanti, per l’argentino nella rosa non sembra esserci più spazio.