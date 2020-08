La Cremonese rinnova il prestito di Celar dalla Roma

Alberto De Rossi dovrà fare a meno di Zan Celar anche per la prossima stagione. La Cremonese ha rinnovato il prestito dell’ex attaccante della Roma Primavera, che disputerà la seconda stagione consecutiva con la maglia grigiorossa. Celar era ripartito lo scorso gennaio da Trigoria per il prestito alla Cremonese (dopo aver disputato la precedente parte di stagione con il Cittadella (10 presenze e 1 gol). il classe ’99 è sceso in campo per 11 volte complessive, siglando una doppietta in trasferta contro la Salernitana nel match pareggiato per 3-3 lo scorso giugno.

Questo il comunicato del club: “U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con A.S. Roma per il rinnovo del prestito del calciatore Zan Celar. L’attaccante indosserà dunque per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Arrivato lo scorso gennaio dal club giallorosso sempre con la formula del prestito, Celar ha disputato 11 partite realizzando 2 reti, entrambe nella trasferta di Salerno”